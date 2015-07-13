中国汇市：人民币早盘微升外贸数据影响有限，升贬两难料继续横盘

路透上海7月13日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微升，中间价小幅涨至三周高点，主因希腊危机担忧略有缓解，国际美元 回落。中国公布好于预期的6月贸易数据后，分析人士指出，实际有效汇率整体偏强令外贸条件恶化，但人民币国际化背景下贬值空间亦有限，短期料将延续上下两难的困境。

他们并表示，客盘需求仍是波动的重要因素，离岸CNH受美元指数下跌带动与在岸汇差进一步收窄，套利空间基本消失，购汇冲动下降，市场恢复平静。

“即期这边最近都没什么行情，很多交易员借这个空档去培训了，交投也比较清淡，估计短期内还是维持这种走势吧。”一中资行交易员表示。

北京时间11:27，人民币兑美元即期报6.2084元，上日收报6.2092元。今日人民币兑美元中间价 为6.1133元，上日中间价为6.1153元。

中国海关周一公布，6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%，均优于路透调查的预估中值。出口同比四个月来首次转正，进口降幅为年内最小。海关发言指出，人民币汇率是上半年出口成本增加的一个重要因素，但预计下半年外贸好于上半年。

兴业银行利率分析师陈天翔表示，未来外贸走向还是要看人民币汇率，倘若汇率能稍微贬一些，对出口肯定是利好，但现在人民币国际化大背景下，能否贬值很难说，现在就是一个“两难”境地。

全球汇市方面，欧元周一在亚洲交易时段早盘普遍下跌，周末召开的紧急峰会虽然被打上了“希腊问题最后一次会议”的标签，但除了将截止期限推后以外并未有协议达成，给原本冀望希腊债务危机达成某种解决方案的投资者带来打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2610/6.266，上日尾盘为6.2625。

北京时间11:27，香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2141/6.2152元，上一交易日尾盘报6.216元。