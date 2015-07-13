中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，股市企稳后影响转淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月10日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡，随着股市企稳上涨、减小波幅，债市情绪亦趋平静，成交活跃度较上周有所下降；因货币市场回购利率继续走稳，利率互换(IRS)变化不大。
交易员表示，债市近期关注点或由股市回归基本面和资金面情况，但收益率上下突破暂无明显动力，走势或维持震荡；本周可继续关注新公布的经济、金融数据会否有超预期表现。
上海一银行交易员表示，早盘成交比上周清淡，且活跃券波动幅度明显收窄；以10年期国开债活跃券为例，150210券早盘在成交在3.98%至4.01%区间，“比上周五接近10个bp的波动肯定是小多了”。
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.00%/3.98%，上日尾盘为4.00%/3.96%；剩余期限近3年的国开150207券最新报价 在3.5450%/3.5050%，上日尾盘为3.53%/3.52%。
他并称，长端券种仍未有趋势性方向，因基本面、资金面较此前变化有限：经济企稳回升势头仍待稳固，资金面料继续保持宽松，但回购利率难有进一步下行，对债市买气激励亦有限。
中国股市沪综指周一早盘收升2.3%。分析师表示，目前股市流动性危机初步解除，市场的信心正逐步恢复，危机解除后估值向上修复成为市场的首要任务。周末监管层查配资的消息，将使市场整体进入存量资金博弈的行情，有限资金更倾向于流入前期跌幅较大的中小盘股票。
国债期货早盘涨跌互现，其中五年期主力合约TF1509 收报97.025元，较上日结算价涨0.10%；10年期T1509 最新报95.815元，较上日结算价跌0.11%。（完） (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”