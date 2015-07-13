中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，股市企稳后影响转淡

路透上海7月10日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡，随着股市企稳上涨、减小波幅，债市情绪亦趋平静，成交活跃度较上周有所下降；因货币市场回购利率继续走稳，利率互换(IRS)变化不大。

交易员表示，债市近期关注点或由股市回归基本面和资金面情况，但收益率上下突破暂无明显动力，走势或维持震荡；本周可继续关注新公布的经济、金融数据会否有超预期表现。

上海一银行交易员表示，早盘成交比上周清淡，且活跃券波动幅度明显收窄；以10年期国开债活跃券为例，150210券早盘在成交在3.98%至4.01%区间，“比上周五接近10个bp的波动肯定是小多了”。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.00%/3.98%，上日尾盘为4.00%/3.96%；剩余期限近3年的国开150207券最新报价 在3.5450%/3.5050%，上日尾盘为3.53%/3.52%。

他并称，长端券种仍未有趋势性方向，因基本面、资金面较此前变化有限：经济企稳回升势头仍待稳固，资金面料继续保持宽松，但回购利率难有进一步下行，对债市买气激励亦有限。

中国股市沪综指周一早盘收升2.3%。分析师表示，目前股市流动性危机初步解除，市场的信心正逐步恢复，危机解除后估值向上修复成为市场的首要任务。周末监管层查配资的消息，将使市场整体进入存量资金博弈的行情，有限资金更倾向于流入前期跌幅较大的中小盘股票。