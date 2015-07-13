韩国金融市场：韩股受希腊协议的憧憬而上涨；韩元小跌

外国投资者对于希腊协议的前景更为谨慎，选择离场观望。 外汇交易商也有类似的看法，韩元兑美元 微跌0.2% ，至1,131.5。 新兴市场投资者极其关心如果欧洲方面未达成折衷方案，希腊退出欧 元区可能带来哪些风险，而像韩国这样的出口导向型经济体必将受到欧洲 进口需求下降的冲击。 在布鲁塞尔参加紧急峰会的欧元区领导人将于周一上午再次举行全体 会议，就希腊第三次救助讨论折衷提案 。希腊与欧元区伙伴 周一仍在救助协议条款方面存在分歧。希腊反对国际货币基金组织(IMF) 拟发挥的作用，也反对在私有化之前由一个独立基金掌管希腊资产的提议 。 中国沪综指 和沪深300指数 开盘分别涨1.1%和0.6% ，引燃对中国股市开始企稳的预期。 中国贸易数据显示，6月进口降幅远小于预期，但未带来即时市场影 响。 Hotel Shilla 和Hanwha Galleria Timeworld <027390. KS>上涨，因两家公司在周五稍晚获得在首尔市中心运营免税店的许可。 其中，Hotel Shilla涨2.3%，盘中一度上涨11.7%至纪录高点143,000 韩元；Hanwha Galleria Timeworld则上涨29.5%至纪录高点101,000韩元 。 韩国三年期公债9月合约 下滑0.03点，报108.89。 0338GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,131.5 1,129.7 日圆/韩元 9.2223/293 9.2058 韩国公债期货 * 108.99 109.02 韩国综合股价指数 2,055.92 2,031.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李婷仪/许娜)