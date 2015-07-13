中国贸易：外需低迷抑制外贸增长，预计下半年会好于上半年--海关

路透北京7月13日 - 中国海关总署新闻发言人黄颂平周一表示，外需低迷是影响今年中国对外贸易稳定增长的最主要原因；但随着中国进一步落实已出台的外贸稳增长、扩大进口等政策措施，以及“一带一路”战略和自贸区等，预计下半年外贸会好于上半年。

他在国新办举行的新闻发布会上分析上半年外贸增长微弱的原因时称，外贸需求持续低迷，中国出口受到抑制，同时综合成本居高不下，人民币汇率是加大企业出口成本的另一个重要因素，导致出口竞争力削弱，以及国内经济下行压力加大，进口需求不振等。

“我们初步预测，如果全球没有重大的政治经济突发事件，预计下半年，我国对外贸易进出口总体情况较上半年要好。”黄颂平称。

他预计，下半年出口情况有所回升，进口方面，国内经济有望企稳向好。虽然国际大宗商品价格还难有明显的回升，但考虑到去年下半年大宗商品价格已经显着下跌，同比来看，今年下半年，进口价格跌幅会有明显收窄，进口趋好。

中国海关周一发布，6月以美元计价出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%。路透调查预估中值分别为下降0.2%和下降15%。当月贸易顺差465.36亿美元，路透预估中值为557亿美元。

以人民币计价的中国上半年进出口总值比去年同期下降6.9%。中国年初确定的外贸进出口增速目标为6%。

黄颂平指出，当前全球经济仍处于金融危机后的深度调整期，仅维持低速增长，主要经济体走势分化，国际贸易增长动力不足，一些国际机构也都下调了世界经济和国际贸易的预期增速。

发达市场中，只有美国经济增势相对较好，欧元区和日本经济较为疲弱，新兴市场虽然经济增速快于发达国家，但受结构性矛盾突出、资金外流等影响，经济增长也普遍放缓。外需低迷是影响今年中国对外贸易稳定增长的最主要原因。

他提到，与此相印证的是，根据海关对近三千家企业的月度问卷调查结果显示，今年上半年，反映新增出口订单金额同比下降的比例，由年初的43.5%逐月攀升至6月份的50.8%，比例超过了一半。

海关同日公布的中国6月外贸出口先导指数34.8，比5月回落0.2，表明未来两三个月出口压力仍然较大。

**综合成本压力上升**

除外需疲弱，中国外贸企业综合成本居高不下，出口竞争力削弱，汇率因素等也影响外贸平稳增长。

黄颂平指出，目前中国出口产品特别是劳动密集型产品，对综合成本的变化仍然有较高的敏感性。调查中部分劳动密集型企业表示，劳动力成本上涨是削弱企业竞争优势的主要原因，制约企业进一步扩大生产和出口。

而人民币汇率是加大企业出口成本的另一个重要因素。国际清算银行的数据显示，人民币实际有效汇率在今年三月份达到历史最高点。二季度以来，虽小幅度回落，但仍在高位。

此外，国内经济下行压力加大，进口需求不振。今年以来，国民经济运行总体处于合理区间，但必须看到，受周期性因素和结构性矛盾的制约，经济下行压力仍然较大，当前中国工业产能过剩矛盾仍然突出，抑制了对进口的需求。

黄颂平提到，大宗商品价格大幅下跌，拉低进口值增速。据测算，今年上半年，进口总体价格跌幅为10.9%，拉低同期中国进口总体增速10.4个百分点。

但他说，尽管上半年出口增幅微弱增长，但当前的出口增长是在非常高的基础上实现的，在国际经济复苏乏力、外需不振、出口综合成本居高不下、人民币实际有效汇率持续高位的情况下保持增长，这是非常不容易的。