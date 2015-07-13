中国个股：恒生电子称HOMS系统被指引发股市震荡主力的说法不客观

路透上海7月13日 - 近期大幅动荡的中国股市近日终于止跌回升，一度处于风口浪尖的HOMS系统开发商--恒生电子 周一终于回应称，市场上关于HOMS是引发股市动荡主力的说法不客观，亦非常不专业。

该公司在公告中指出，对于证监会周日发布的相关意见，恒生电子坚决支持，将严格按照证监会相关法律法规和监管政策的要求进行清理整顿，规范相关业务活动。同时，恒生电子也会一如既往地坚持稳妥创新，在监管部门的指导下，大力促进证券市场健康繁荣发展。

中国证监会周日表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

恒生电子还指出，公司一直坚持，各类机构利用HOMS进行业务管理，必须首先确保其业务本身符合法律法规和监管政策要求。

公司公告称，2012年5月正式上线HOMS金融投资云平台，其目的是为适应阳光私募等中小资产管理机构提升投资交易管理和风险控制能力的需要，只是一个为私募基金开发的技术工具。

事实上，去年起该系统逐步成为民间配资公司普遍使用的软件，因为这套系统可以很方便地进行融资、风控、平仓等各项业务。

对于外界关注的HOMS平仓交易情况，恒生电子称，从6月15日至上周五（10日），HOMS总平仓金额为301亿元人民币，占沪深两市同期单边总交易额的比例为0.104%。其中第一周至第四周的平仓金额分别为37.07亿、65.11亿、149.9亿和49.38亿元，占比分别为0.042%、0.105%、0.190%、0.081%.

“数据可以清晰表明，HOMS被称作引发股市震荡主力的说法是不客观，也是非理性的。”公告指出。