香港个股：富力地产发行高至65亿元人民币公司债，票面利率定为4.95%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月13日 - 中国房地产商--广州富力地产 周一称，公司在中国发行五年期不超过65亿元人民币公司债的票面利率定为4.95%，略低于原来询价利率区间的中位数。
富力地产该笔公司债原来询价利率区间为4.5-5.9%，联合信用评级给予债券评级为＂AA+＂，主体信用等级为＂AA+＂。
此前另一家规模较大的内房企业龙湖地产 发行的五年期20亿元境内公司债利率定为4.6%。该债券获大公国际资信给予＂AAA＂评级。
富力地产为H股公司，而龙湖地产则为开曼群岛注册公司。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”