香港个股：富力地产发行高至65亿元人民币公司债，票面利率定为4.95%

路透香港7月13日 - 中国房地产商--广州富力地产 周一称，公司在中国发行五年期不超过65亿元人民币公司债的票面利率定为4.95%，略低于原来询价利率区间的中位数。

富力地产该笔公司债原来询价利率区间为4.5-5.9%，联合信用评级给予债券评级为＂AA+＂，主体信用等级为＂AA+＂。

此前另一家规模较大的内房企业龙湖地产 发行的五年期20亿元境内公司债利率定为4.6%。该债券获大公国际资信给予＂AAA＂评级。