澳新汇市：澳元因中国股市反弹持稳，但希腊担忧遏制涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“但希腊问题目前尚无定论，这令投资者离场观望，受此影响，澳元也在横盘整理，”Kotecha说。
有关希腊危机能找到解决办法的憧憬在周日破灭，欧元区领导人周日对资金紧绌的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。
由于希腊债务危机持续导致投资者紧张不安并寻求避险，新西兰元 在0.6707美元附近仍走势脆弱。
“我们预计新西兰元仍很容易受风险偏好影响，但若达成协议，则新西兰元仍有望大幅上涨，”BNZ外汇策略师Raiko Shareef在一份报告中称。
短期支撑位预计在0.6675美元附近，阻力位在0.6750美元。
新西兰元将在周四公布通胀数据，预计截止6月30日三个月的消费者物价季增0.6%，不过年增率可能仅0.4%，这或将为新西兰元央行在下周政策会议上将指标利率降至3.0%留下余地。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 许娜/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”