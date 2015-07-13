澳新汇市：澳元因中国股市反弹持稳，但希腊担忧遏制涨势

“但希腊问题目前尚无定论，这令投资者离场观望，受此影响，澳元也在横盘整理，”Kotecha说。

有关希腊危机能找到解决办法的憧憬在周日破灭，欧元区领导人周日对资金紧绌的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。

由于希腊债务危机持续导致投资者紧张不安并寻求避险，新西兰元 在0.6707美元附近仍走势脆弱。

“我们预计新西兰元仍很容易受风险偏好影响，但若达成协议，则新西兰元仍有望大幅上涨，”BNZ外汇策略师Raiko Shareef在一份报告中称。

短期支撑位预计在0.6675美元附近，阻力位在0.6750美元。

新西兰元将在周四公布通胀数据，预计截止6月30日三个月的消费者物价季增0.6%，不过年增率可能仅0.4%，这或将为新西兰元央行在下周政策会议上将指标利率降至3.0%留下余地。(完)

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