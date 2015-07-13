日本债市：公债价格微幅下跌，投资者关注希腊债务危机进展

股价上涨，也减弱固定收益资产的买需。日股日经指数 午盘中上扬1.6%。

在欧元区紧急峰会有所结果前，投资人缺乏承接新部位的诱因。欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)的发言人称，在布鲁塞尔参加紧急峰会的欧元区领导人将于周一上午再次举行全体会议，就希腊第三次救助讨论折衷提案。

在债券供应面，日本财务省周二将标售3,000亿日圆非指标期超长天期公债，以加强市场流动性；周四则将标售2.5万亿(兆)日圆五年期公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.110% +1.0 0.100%

10年期公债 0.440% +1.0 0.430%

20年期公债 1.205% +1.0 1.195%

30年期公债 1.455% +1.5 1.440%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.18 -0.05 147.23

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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