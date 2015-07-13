新兴汇市：多数新兴亚币微幅下跌，受希腊危机及中国疑虑拖累

中国6月出口意外增长，但进口继续下滑，显示当局或需出台更多政策支撑以提振经济。

下个关注重点是周三的中国第二季经济增长数据。许多经济分析师预期年增率可能放缓至不及7%，为全球金融危机以来最疲弱表现。

韩元走贬，外资在过去六个交易日均卖超韩股后，海外资金出脱韩元。

但韩元稍后扳回多数跌幅，因今日午后稍早外资已转为买超韩股。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.61 122.82 +0.17 -2.41 119.66

坡元 1.3518 1.3511 -0.05 -1.91 1.3260

台币 30.977 31.230 +0.82 +2.39 31.718

韩元 1130.50 1129.70 -0.07 -2.76 1099.30

泰铢 33.97 33.94 -0.09 -3.15 32.90

菲律宾披索 45.16 45.13 -0.06 -0.96 44.72

印尼卢比 13295.00 13310.00 +0.11 -6.88 12380.00

印度卢比 63.46 63.39 -0.11 -0.68 63.03

马币 3.7980 3.7940 -0.11 -7.94 3.4965

人民币 6.2070 6.2092 +0.04 -0.05 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价