新兴汇市：多数新兴亚币微幅下跌，受希腊危机及中国疑虑拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国6月出口意外增长，但进口继续下滑，显示当局或需出台更多政策支撑以提振经济。
下个关注重点是周三的中国第二季经济增长数据。许多经济分析师预期年增率可能放缓至不及7%，为全球金融危机以来最疲弱表现。
韩元走贬，外资在过去六个交易日均卖超韩股后，海外资金出脱韩元。
但韩元稍后扳回多数跌幅，因今日午后稍早外资已转为买超韩股。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.61 122.82 +0.17 -2.41 119.66
坡元 1.3518 1.3511 -0.05 -1.91 1.3260
台币 30.977 31.230 +0.82 +2.39 31.718
韩元 1130.50 1129.70 -0.07 -2.76 1099.30
泰铢 33.97 33.94 -0.09 -3.15 32.90
菲律宾披索 45.16 45.13 -0.06 -0.96 44.72
印尼卢比 13295.00 13310.00 +0.11 -6.88 12380.00
印度卢比 63.46 63.39 -0.11 -0.68 63.03
马币 3.7980 3.7940 -0.11 -7.94 3.4965
人民币 6.2070 6.2092 +0.04 -0.05 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/于春红/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”