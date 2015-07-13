台湾股市：收高1.3%中止五连跌，因陆股反弹及希腊局势可望好转

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月13日 - 台湾股市周一收盘大涨1.3%，中止连续五日下跌走势。分析师表示，大陆股市持续反弹以及希腊债务危机朝正向解决，令台股重新站回9,000点，并收在今日高点附近。
大盘加权股价指数 收高1.34%报9,033.92点。今日成交初值 1,024.46亿台币，上交易日修正后为1,303.06亿。
“受希腊局势缓和以及陆股反弹的带动，但以跌深反弹视之。”日盛投顾协理钟国忠说。
他表示，由于希腊与陆股两大冲击金融市场的事件，短期都有好转的发展，这使得在7月台指期货 放空的投资人，急于在周三结算日前回补，激励台股现货盘中扩大涨幅。
不过钟国忠认为，就技术面而言，此前台股跌破前波低点9,170，使得该点位从支撑变成压力，且上方有层层套牢卖压，纵使大盘短线气氛偏多，但也仅能以跌深反弹视之。后续还是要观察希腊债务方案能否获得通过，否则指数在9,150点就会面临压力。
本地时间14:05，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.66%；大陆上证综合指数 则是大涨3.03%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”