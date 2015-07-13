台湾股市：收高1.3%中止五连跌，因陆股反弹及希腊局势可望好转

路透台北7月13日 - 台湾股市周一收盘大涨1.3%，中止连续五日下跌走势。分析师表示，大陆股市持续反弹以及希腊债务危机朝正向解决，令台股重新站回9,000点，并收在今日高点附近。

大盘加权股价指数 收高1.34%报9,033.92点。今日成交初值 1,024.46亿台币，上交易日修正后为1,303.06亿。

“受希腊局势缓和以及陆股反弹的带动，但以跌深反弹视之。”日盛投顾协理钟国忠说。

他表示，由于希腊与陆股两大冲击金融市场的事件，短期都有好转的发展，这使得在7月台指期货 放空的投资人，急于在周三结算日前回补，激励台股现货盘中扩大涨幅。

不过钟国忠认为，就技术面而言，此前台股跌破前波低点9,170，使得该点位从支撑变成压力，且上方有层层套牢卖压，纵使大盘短线气氛偏多，但也仅能以跌深反弹视之。后续还是要观察希腊债务方案能否获得通过，否则指数在9,150点就会面临压力。