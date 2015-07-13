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市场报道 | 2015年 7月 13日 星期一 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元小跌；继续等候希腊情势进展

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* 欧元/美元小跌0.12%，欧元/日圆下滑0.25%，美元/日圆跌0.19%，新西兰元/美元小涨0.18%

* 日经指数上涨1.53%，沪综指劲扬2.91%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.68%，美国10年期公债收益率报2.3809%，布兰特原油下挫2.3%

* 欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。

* 中国6月贸易数据好于预期，但进口再度下滑

* 伊朗与六大国之间接近达成历史性的核协议 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)

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