《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元小跌；继续等候希腊情势进展

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元小跌0.12%，欧元/日圆下滑0.25%，美元/日圆跌0.19%，新西兰元/美元小涨0.18%
* 日经指数上涨1.53%，沪综指劲扬2.91%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.68%，美国10年期公债收益率报2.3809%，布兰特原油下挫2.3%
* 欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。
* 中国6月贸易数据好于预期，但进口再度下滑
* 伊朗与六大国之间接近达成历史性的核协议 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。