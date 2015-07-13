《中国金融债发行日程表》--7月13日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 40 3 周二招标 固息增发债 7/15-7/16 40 5 周二招标 固息增发债 7/15-7/16 30 7 周二招标 固息增发债 7/15-7/16 50 10 周二招标 固息增发债 7/15-7/16 (2015第12、13、16和10期增发债) *农发行 70 1 周三招标 固息金融债 7/16-7/17 60 2 周三招标 固息金融债 7/16-7/17 70 3 周三招标 固息金融债 7/16-7/17 (2015第16、17和18期新发债) *进出口行 40 1 周四招标 固息增发债 7/16-7/20 50 5 周四招标 固息增发债 7/16-7/20 (2015第11期、第13期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/22 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次