全球金市：金价追随欧元下滑，受希腊情势未决与美国升息前景影响

0604GMT，现货金 跌0.3%至每盎司1,159.90美元，此前连续三周下跌。

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席周五暗示，美联储准备今年之内升息。这亦对金价构成拖累。

“我们看空金价，根本原因是我们预期美联储将在第三季前升息，”华侨银行分析师Barnabas Gan说，其预计金价到年底报每盎司1,050美元。

Gan表示，美联储可能今年“最少升息一次，最多两次”，取决于美国就业市场的表现如何。

叶伦对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。

周五公布的数据显示，在截至7月7日当周，对冲基金及基金经理人减少对COMEX期金、期银及期铜和期权的押注，速度为至少一年来最快。

美国8月期金 上升0.1%至每盎司1,159.20美元。现货银 、现货钯金 和现货铂金 均跌约1%。(完)

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