全球金市：金价追随欧元下滑，受希腊情势未决与美国升息前景影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0604GMT，现货金 跌0.3%至每盎司1,159.90美元，此前连续三周下跌。
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席周五暗示，美联储准备今年之内升息。这亦对金价构成拖累。
“我们看空金价，根本原因是我们预期美联储将在第三季前升息，”华侨银行分析师Barnabas Gan说，其预计金价到年底报每盎司1,050美元。
Gan表示，美联储可能今年“最少升息一次，最多两次”，取决于美国就业市场的表现如何。
叶伦对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。
周五公布的数据显示，在截至7月7日当周，对冲基金及基金经理人减少对COMEX期金、期银及期铜和期权的押注，速度为至少一年来最快。
美国8月期金 上升0.1%至每盎司1,159.20美元。现货银 、现货钯金 和现货铂金 均跌约1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/艾茂林; 审校 于春红/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”