日本股市：日经指数收盘跳涨1.6%，中国股市反弹带动企稳希望

路透东京7月13日 - 日本股市日经指数周一上涨，中国股市再次强劲反弹安抚了投资者的信心，油价下跌则提振航空股等其他能源股，不过希腊在欧元区的前途未卜抑制升势。

日经指数 上涨1.6%，至20,089.77点。东证股价指数 涨1.9%至1,613.51点，航空股 、电气类股 及陆上运输类股 领涨。