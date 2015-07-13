日本股市：日经指数收盘跳涨1.6%，中国股市反弹带动企稳希望

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月13日 - 日本股市日经指数周一上涨，中国股市再次强劲反弹安抚了投资者的信心，油价下跌则提振航空股等其他能源股，不过希腊在欧元区的前途未卜抑制升势。
日经指数 上涨1.6%，至20,089.77点。东证股价指数 涨1.9%至1,613.51点，航空股 、电气类股 及陆上运输类股 领涨。
成交量在过去三个交易日爆量后，较均值低了逾10%，因投资者审慎等候欧元区峰会的结果。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”