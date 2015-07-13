《汇市简讯》欧元/美元走势看来极度偏多

0625GMT

* 欧元/美元亚洲盘中呈区间波动，等待有关希腊问题最新消息

* 但目前汇价走势看来极为偏多

* 尽管谈判陷入僵局，但在周五出现正面观点后，欧元买盘不坠

* 欧元收在一目均衡云区顶部1.1121之上后，技术面更为偏多

* 投机客做空力道不大，但仍为市场上持有欧元空单的主力

* 若来到小时图上200/100小时均线位置1.1060/66下方，则关注焦点将转为下行(完)

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