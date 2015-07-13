《汇市简讯》欧元/美元走势看来极度偏多

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元亚洲盘中呈区间波动，等待有关希腊问题最新消息
* 但目前汇价走势看来极为偏多
* 尽管谈判陷入僵局，但在周五出现正面观点后，欧元买盘不坠
* 欧元收在一目均衡云区顶部1.1121之上后，技术面更为偏多
* 投机客做空力道不大，但仍为市场上持有欧元空单的主力
* 若来到小时图上200/100小时均线位置1.1060/66下方，则关注焦点将转为下行(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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