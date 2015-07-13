中国新债：铁路总公司周二招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

路透上海7月13日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(14日)招标发行今年第四期200亿元人民币铁路建设债券(企业债)，含10年和20年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，明日招标新债中10年期品种的发行规模为150亿元，招标利率区间3.54%-4.54%；20年品种发行规模50亿元，招标利率区间4.04%-5.04%；招标时间为周二10:00-11:00，采用单一利率(荷兰式)招标方式。

该债按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(15日)，主承销商为中银国际证券、国泰君安证券 、中信证券 、摩根士丹利华鑫证券、申万宏源证券 和国开证券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

根据国家发改委的批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。