中国新债：铁路总公司周二招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月13日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(14日)招标发行今年第四期200亿元人民币铁路建设债券(企业债)，含10年和20年期。
刊登在中国债券信息网的公告显示，明日招标新债中10年期品种的发行规模为150亿元，招标利率区间3.54%-4.54%；20年品种发行规模50亿元，招标利率区间4.04%-5.04%；招标时间为周二10:00-11:00，采用单一利率(荷兰式)招标方式。
该债按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(15日)，主承销商为中银国际证券、国泰君安证券 、中信证券 、摩根士丹利华鑫证券、申万宏源证券 和国开证券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
根据国家发改委的批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。
发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”