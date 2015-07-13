亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2.5%，受中国增长担忧拖累

中国6月出口意外增长，但进口再次下滑，强化了有关中国政府可能需要进一步放宽政策来支撑经济的预期。

“中国数据表现疲弱，”东京一交易员说道，“进口再度下降并不是个好的迹象。”

中国的贸易数据显示，6月进口的天然与合成橡胶达到33万吨，比5月增加18%，但今年前六个月的橡胶进口量仍较上年同期减少了近11%。

上海期交所主力9月橡胶合约 下跌130元人民币，收报每吨12,150元。该合约在上周四曾触及10,975元，至少是2005年8月以来的最低主力合约价格。

新加坡SICOM近月8月合约 最新报每公斤141.60美分，下滑3.3美分。（完）

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/高琦 审校 白云/蔡美珍)