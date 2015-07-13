亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2.5%，受中国增长担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国6月出口意外增长，但进口再次下滑，强化了有关中国政府可能需要进一步放宽政策来支撑经济的预期。
“中国数据表现疲弱，”东京一交易员说道，“进口再度下降并不是个好的迹象。”
中国的贸易数据显示，6月进口的天然与合成橡胶达到33万吨，比5月增加18%，但今年前六个月的橡胶进口量仍较上年同期减少了近11%。
上海期交所主力9月橡胶合约 下跌130元人民币，收报每吨12,150元。该合约在上周四曾触及10,975元，至少是2005年8月以来的最低主力合约价格。
新加坡SICOM近月8月合约 最新报每公斤141.60美分，下滑3.3美分。（完）
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/高琦 审校 白云/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”