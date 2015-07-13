《汇市简讯》欧元/美元上档空间有限

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元已经进入亚洲盘中传说投机客愿意抛售的区域1.1180-1.1210
* 模型基金的停损单明确设在周五高点1.1216上方
* 目标为1.1240上方的6月至7月跌势的61.8%回档位，希腊公投前高点1.1279
* 多家银行表示，欧元/美元涨得越高，愿意抛售欧元/美元的人就会越多
* 跌深反弹走势可能不会走得太远，走稳之后偏空基本面将再度浮现(完)
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(编译 张明钧; 审校 白云)
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