台湾汇市：台币中止连四贬，陆股续弹外资美元需求大减

* 台币中止连四贬，陆股反弹外资汇出需出减弱 * 希腊债务危机料落幕，关注焦点转向美国升息议题 * 实质交易区间估在30.950-31.050 路透台北7月13日 - 台币兑美元 周一小幅收升，中止连四贬格局。汇银人士表示，主要反应大陆 股市持续反弹，外资减少在台股卖超以维持流动性的需求。 交易员指出，外资对美元需求减少，且出口商抛汇，令台币维持相对强势格局。午后传出希腊债务达成协 议，但台币对此利多反应冷淡，后市还是要靠实质需求决定走向。 “美元卖压还是偏重，希腊看来影响不大。”一位外商银行交易员说。 他指出，今日外资在汇市有进有出，不似上周大陆股市崩跌时一面倒地汇出。由于美元需求变弱，这使得 台币实质价位又转强。 另一本地银行交易员表示，希腊债务达成协议消息传出未久，欧元兑美元却由升转跌。金融市场似乎将关 注焦点转移到美国升息步伐议题上。 “接下来就看美联储主席叶伦在国会的证词。”他说。 今日台币实质交易区间在30.960-31.003；上日交易区间在30.990-31.139。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在30.950-31.050。 欧洲理事会主席图斯克周一称，欧元区领导人经过彻夜商谈后达成一致，决定推进对希腊的救助贷款。 欧元区评级偏低国家公债收益率(殖利率)周一下跌，欧元全面上涨。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱 表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。叶伦表示，她感到首次升息的影响不 大，之后美联储只会缓慢上调利率。 台湾股市周一收盘大涨1.3%，中止连续五日下跌走势。 台湾证券交易所周一资料显示，外资 及陆资在台股卖超32.15亿台币，连续七个交易日卖超共计464.48亿台币；上交易日修正后为卖超132.37亿台 币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自价平转为小幅折价。一个月美元/台 币远汇 尾盘报31.008/31.028，上日收在31.010。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/14(二)：日本央行举行货币政策委员会会议(至7月15日)；英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发 表演讲(1700)。印尼央行管理委员会会议。欧元区5月工业生产；美国6月进出口物价、6月零售销售；英国6月 CPI和PPI。 7/15(三)：中国二季度/上半年国内生产总值；日本央行宣布利率决议；美联储主席叶伦在众议院金融服 务委员会作半年度证词陈述；美联储发布经济状况褐皮书；加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告，央 行总裁召开记者会；美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表讲话； 美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话；美国6月工业生产；美国7月纽约联储制造业指数、6月最终需求PPI。 7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑商协会(NAHB)7月 房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数； 7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.200 31.230 30.960-31.230 31.230 7.12 8.68 元太外汇经纪公司 31.205 31.230 30.960-31.230 31.230 3.93 3.27 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 0.000/+0.010 美元/台币六个月期 -0.095/-0.075 -0.085/-0.065 (完)