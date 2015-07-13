企业并购：化学品生产商Platform Specialty将以21亿美元收购Alent

路透7月13日 - 美国化学品生产商Platform Specialty Products 称，将以大约13.5亿英镑(20.9亿美元)现金收购英国同行Alent Plc ，以扩大产品组合并节约成本。

两家公司称，每股5.03英镑的要约较Alent上周五收盘水平溢价49%。若包括债务在内，交易价值约为23亿美元。

“我们认为，交易协同效应的潜力非常大，两家公司的携手将能够为客户提供更好的技术和服务，”Platform Specialty首席执行官Daniel Leever在一份声明中称。

交易中包括一项针对Alent股东的部分换股选择权，这些股东可选择持有Platform Specialty的股票而非现金。

Platform Specialty称，该交易将在未来三年带来每年约5,000万美元的税前成本协同效应。

该交易由Alent董事会推荐，并已得到其最大股东Cevian的支持。

Alent称，截至6月30日六个月不会派发中期股息。

瑞士信贷担任Platform Specialty财务顾问，Rothschild和瑞银为Alent提供顾问服务。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)