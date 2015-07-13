金属期市：期铜削减跌幅，此前欧洲达成希腊协议

中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。

“过去的12-24个月里，中国地产业一直是大宗商品价格走软的主要推动因素，在过去一年中中国的地产周期已经趋疲，”悉尼瑞银的分析师Dan Morgan说。

“最近在4月和5月，地产业似乎出现了一点转折。我们预计转变动能将继续积聚。”

中国房价数据将在本周末出炉。

0722GMT时，LME三个月期铜 缩减早前逾1.5%的跌幅，报每吨5,563美元，跌幅为0.5%，但仍远高于上周触及的六年低点5,240美元。

上海期交所期铜 收低1.5%，报每吨40,130元人民币。

上海期镍 最多下跌了4%，继续上周的震荡走势，终场收低2.3%。(完)

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