金属期市：期铜削减跌幅，此前欧洲达成希腊协议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。
“过去的12-24个月里，中国地产业一直是大宗商品价格走软的主要推动因素，在过去一年中中国的地产周期已经趋疲，”悉尼瑞银的分析师Dan Morgan说。
“最近在4月和5月，地产业似乎出现了一点转折。我们预计转变动能将继续积聚。”
中国房价数据将在本周末出炉。
0722GMT时，LME三个月期铜 缩减早前逾1.5%的跌幅，报每吨5,563美元，跌幅为0.5%，但仍远高于上周触及的六年低点5,240美元。
上海期交所期铜 收低1.5%，报每吨40,130元人民币。
上海期镍 最多下跌了4%，继续上周的震荡走势，终场收低2.3%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/白云; 审校 艾茂林/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”