中国金融：个人征信市场5年内有望初具规模，冀各方资源互补--业内高层

路透上海7月13日 - 中国首批八家个人征信机构近日通过央行验收，民间征信即将启航。国内最大金融搜索平台融360联合创始人、首席执行官（CEO）叶大清预计，不像美国需要花数十年打造一个全国性的征信市场，中国征信市场可能只需要五年就会初具规模。

他指出，目前国内正在逐渐形成央行征信中心、腾讯 和阿里巴巴三大基于各自大数据的征信阵营和多个互联网垂直平台为主的实力派系，他希望在征信领域能做到资源互补，共同将征信这一带有社会公益性质的服务做好。

他表示，大数据征信最大的困难就是数据的全面性。各家数据一定是一个相互补充的关系，没有可替代性，单靠某一方面的数据就会出现偏颇。支付宝、淘宝等是芝麻信用的抓取平台；微信、京东 则很可能成为微众银行的基础。基于网上交易的数据和基于社交的数据，只有相互印证才有价值。

假如信用数据能够共享，现在信用数据的孤岛就会变得非常连续。比如一笔贷款的具体花费情况，都会留存在云空间里，组成整个信用轨迹。百度 、腾讯、阿里巴巴 、京东都积累了这样大量、连续、高频的数据库。

叶大清认为，未来每个消费者都会有自己的信用值，每个消费者也会小心呵护自己的信用值，这将是信用社会建成的标志。他乐观地估计，征信市场的初步建成只需要五年，而国外则要漫长许多，这是因为中国互联网金融的火热，从国家到业界都在积极推动，大大缩短了进程。

以在线贷款业务为主的融360采用了数据开放合作的态度，在6月份先后已经与八家商业征信机构全部达成合作，进行数据上的互补。同时，公司也同全球最大征信机构Experian（益博睿）建立了合作使用其数据模型和方法论。