重温稿-《台湾新债预测》两年期104/10公债得标利率料落在0.62-0.64%

* 标售标的：两年公债104/10

* 标售时间：周二(14日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：0.62-0.64%

* 受访机构：12家

路透台北7月13日 - 台湾财政部周二将标售两年期公债104/10 。路透调查显示，由于市场资金宽松态势依旧，银行间资金去化压力仍高，预计该期公债得标利率落在0.62-0.64%，略低于前次同年期公债标售的0.64%。

路透周一访谈12家金融机构，包括七家银行、四家证券及一家票券，预估中值为0.62-0.64%，大区间则在0.59%-0.65%。

本次104/10期公债预计标售300亿台币，周五(17日)发行。前次同天期公债104/3期 2月初得标利率为0.64%，发行金额325.001亿台币，不足额发行。

以下为交易员观点整理：

--该券发行前交易期间并未有成交纪录可供参考，市场预期银行间为有效去化资金将积极参与竞标，而存续期剩下1.5年的前次标售同年期公债104/3上周一成交在0.60%，因此推估本期得标利率大约落在0.63%。

--今日两年期定存单加权平均得标利率0.669% ，低于市场预期，凸显市场资金过于宽松，预计本期两年券标售利率略较两年存单利率低约5个基点，初估104/10得标利率落在0.619%左右。

--一大型民营银行交易员指出，以目前资金宽松程度及两年期存单标低于预期，预估两年新券标低的可能性偏高，不排除标低于0.60%。

--但有家大型公股行库及一家大型金融机构则表达对两年公债标售兴趣缺缺，其中一位大型公股行库交易主管表示，纵使银行间有资金去化压力，但下周二标售的五年增额发行公债104/9R的收益率较符合市场需求，对于两年新券标售的兴趣不高。

相关报价：

--104/10发行前交易期间并无成交记录。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型银行一 0.590 0.610

大型银行二 0.620 0.640

大型银行三 0.620 0.640

大型银行四 0.600 0.630

大型银行五 0.610 0.630

大型银行六 0.630 0.650

大型银行七 0.590 0.620

大型票券一 0.620 0.640

大型证券一 0.620 0.640

大型证券二 0.620 0.640

大型证券三 0.600 0.620

大型证券四 0.620 0.650

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中 值 0.620 0.640(完)