中国新债：江西定向发行76.6446亿元地方债，利率较下限均上浮15%

路透上海7月13日 - 中国江西省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额为76.6446亿元人民币的地方债券，均为一般地方债，期限三、五、七和10年。

公告显示，三年、五年、七年和10年利率分别为3.25%、3.59%、3.97%和3.98%，较同期限国债到期收益率五日均值(即投标区间下限)上浮幅度均为15%。

发行规模方面，一般债券中除三年为7.6653亿元外，五年、七年和10年均为22.9931亿元。

此前已有多地公布定向发行地方债情况，除河北省持平或贴近下限外，其余定向地方债利率较下限上浮幅度在15%-19%之间。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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