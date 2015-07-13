台湾债市：10年公债殖利率连两日收高，希腊债务僵局曙光再现料殖利率续扬

* 10年公债殖利率连两日收高 * 希腊债务僵局曙光再现料殖利率续扬 * 明日104/5殖利率暂看1.49%-1.52% 路透台北7月13日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周一连续第二日收扬。 交易员表示，今日台债主流券殖利率随美债趋升，不过量能明显萎缩、反应幅度也相当有限 ，而盘后希腊债务僵局再现曙光，明日主流券殖利率料略往上移的可能性较高。 他们并指出，随着美国指标10年期公债殖利率上日劲扬至2.4%附近，带动104/5殖利率 趋升向1.50%靠拢，而盘后释出欧盟无异议通过希腊债务协商的消息，希腊债务危机暂告解 除但仍存有希腊议会通过与否的变数，暂先观察稍后美债反应，明日台债料紧随美债脚步。 〞希腊危机解除对台债影响还是有，但幅度不高，预估3个基点以内。〞一位大型证券 台债交易员说 至于台湾财政部周二将标售两年期公债104甲10期 ，发行金额预计300亿台 币。路透调查显示，由于市场资金宽松态势依旧，银行间资金去化压力仍高，预计该期公债 得标利率落在0.62-0.64%，略低于前次同年期公债标售的0.64%。 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一在布鲁塞尔称，希腊已与债权人达成价值350 亿欧元的协议，确保债务重组和中期融资，将使希腊继续留在欧元区。 美国公债价格周五下挫，收益率触及一周高位，因中国股市连续第二日出现报复性反弹 ，且投资人寄望希腊能达成协议，美国公债的避险吸引力降低。指标10年期美国公债US10Y T=RR价格跌30/32，收益率最新报2.410%，较周四尾盘升11个基点。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.49%-1.52%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.02%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R +0.40 0.9990% 0.9955-*1.0060% 3.50 10 104/5 +1.15 1.4968% 1.4925-1.5020% 95.00 注*：表该券殖利率创自发行前交易以来新高。 台湾股市 周一收盘大涨1.3%，中止连续五日下跌走势。分析师表示，大陆股市 持续反弹以及希腊债务危机朝正向解决，令台股重新站回9,000点，并收在今日高点附近。 此外，中国股市沪综指 周一收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分 析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停 牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。今日市场人气明显上升，抢筹 行情较浓，预计大盘短线维持震荡上行。 本周全球重要经济事件和数据包括： 7/14(二)：日本央行举行货币政策委员会会议(至7月15日)； 英国央行货币政策委员会 (MPC)委员迈尔斯发表演讲；印尼央行管理委员会会议；欧元区5月工业生产；美国6月进出 口物价、6月零售销售；英国6月CPI和PPI。 7/15(三)：中国二季度/上半年国内生产总值；日本央行宣布利率决议；美联储主席叶 伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述；美联储发布经济状况褐皮书；加拿大央行发 布利率政策声明与货币政策报告，央行总裁召开记者会；美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经 济前景发表讲话；美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话；美国6月工业生产；美国7月纽约联储 制造业指数、6月最终需求PPI。 7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑 商协会(NAHB)7月房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数； 7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费 者信心指数初值； 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4968 5 104/9R 0.9990 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)