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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 16:40 BJT

台湾债市：10年公债殖利率连两日收高，希腊债务僵局曙光再现料殖利率续扬

* 10年公债殖利率连两日收高
    * 希腊债务僵局曙光再现料殖利率续扬
    * 明日104/5殖利率暂看1.49%-1.52%

    路透台北7月13日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周一连续第二日收扬。
交易员表示，今日台债主流券殖利率随美债趋升，不过量能明显萎缩、反应幅度也相当有限
，而盘后希腊债务僵局再现曙光，明日主流券殖利率料略往上移的可能性较高。
    
    他们并指出，随着美国指标10年期公债殖利率上日劲扬至2.4%附近，带动104/5殖利率
趋升向1.50%靠拢，而盘后释出欧盟无异议通过希腊债务协商的消息，希腊债务危机暂告解
除但仍存有希腊议会通过与否的变数，暂先观察稍后美债反应，明日台债料紧随美债脚步。
        
    〞希腊危机解除对台债影响还是有，但幅度不高，预估3个基点以内。〞一位大型证券
台债交易员说
    
    至于台湾财政部周二将标售两年期公债104甲10期 ，发行金额预计300亿台
币。路透调查显示，由于市场资金宽松态势依旧，银行间资金去化压力仍高，预计该期公债
得标利率落在0.62-0.64%，略低于前次同年期公债标售的0.64%。 
    
    希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一在布鲁塞尔称，希腊已与债权人达成价值350
亿欧元的协议，确保债务重组和中期融资，将使希腊继续留在欧元区。 
    
    美国公债价格周五下挫，收益率触及一周高位，因中国股市连续第二日出现报复性反弹
，且投资人寄望希腊能达成协议，美国公债的避险吸引力降低。指标10年期美国公债US10Y
T=RR价格跌30/32，收益率最新报2.410%，较周四尾盘升11个基点。 
    
    交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.49%-1.52%；五年增额券104/9R
发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.02%。
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5      104/9R                  +0.40      0.9990%  0.9955-*1.0060%       3.50
  10       104/5                  +1.15      1.4968%   1.4925-1.5020%      95.00
  注*：表该券殖利率创自发行前交易以来新高。
    
    台湾股市       周一收盘大涨1.3%，中止连续五日下跌走势。分析师表示，大陆股市
持续反弹以及希腊债务危机朝正向解决，令台股重新站回9,000点，并收在今日高点附近。            
    
    此外，中国股市沪综指       周一收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分
析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停
牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。今日市场人气明显上升，抢筹
行情较浓，预计大盘短线维持震荡上行。            
    
    本周全球重要经济事件和数据包括： 
    
    7/14(二)：日本央行举行货币政策委员会会议(至7月15日)； 英国央行货币政策委员会
(MPC)委员迈尔斯发表演讲；印尼央行管理委员会会议；欧元区5月工业生产；美国6月进出
口物价、6月零售销售；英国6月CPI和PPI。    
    
    7/15(三)：中国二季度/上半年国内生产总值；日本央行宣布利率决议；美联储主席叶
伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述；美联储发布经济状况褐皮书；加拿大央行发
布利率政策声明与货币政策报告，央行总裁召开记者会；美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经
济前景发表讲话；美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话；美国6月工业生产；美国7月纽约联储
制造业指数、6月最终需求PPI。
    
    7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑
商协会(NAHB)7月房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数； 
    
    7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费
者信心指数初值；
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4968
          5      104/9R                       0.9990
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                     

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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