欧元债市：低评级公债收益率下跌，因希腊问题协商取得进展

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
这些二线国家公债收益率与有着最高评级的德债收益率之差缩窄至1.14个百分点，为逾两个月最低位。
欧元区财长周一稍晚将碰面商洽与希腊协议的细节，希腊总理齐普拉斯则必须在周三前在议会推动数项法案的通过。
“市场对此肯定很看好，”荷兰合作银行策略师Matthew Cairns说。
“一旦这个问题尘埃落定，后面还需通过欧元集团会议那关，还有希腊议会那关。”
意大利和西班牙10年期公债收益率 跌4个基点，分别报2.11%和2.10%。葡萄牙10年期公债收益率 跌7基点，报2.79%。
10年期德债收益率急涨，短暂触及一个月高位0.99%。0800GMT时，涨4基点报0.94%。
10年期希腊公债收益率下滑1.27个百分点，报13.52%。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/白云; 审校 王洋/王颖)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选