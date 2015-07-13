欧元债市：低评级公债收益率下跌，因希腊问题协商取得进展

这些二线国家公债收益率与有着最高评级的德债收益率之差缩窄至1.14个百分点，为逾两个月最低位。

欧元区财长周一稍晚将碰面商洽与希腊协议的细节，希腊总理齐普拉斯则必须在周三前在议会推动数项法案的通过。

“市场对此肯定很看好，”荷兰合作银行策略师Matthew Cairns说。

“一旦这个问题尘埃落定，后面还需通过欧元集团会议那关，还有希腊议会那关。”

意大利和西班牙10年期公债收益率 跌4个基点，分别报2.11%和2.10%。葡萄牙10年期公债收益率 跌7基点，报2.79%。

10年期德债收益率急涨，短暂触及一个月高位0.99%。0800GMT时，涨4基点报0.94%。

10年期希腊公债收益率下滑1.27个百分点，报13.52%。 (完)

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