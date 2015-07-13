《全球汇市》美元上涨，因希腊问题见眉目后焦点转至美国升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“当中仍有未解决的大问题，这些问题在未来某个时候将会重新涌现出来，但目前而言，我认为我们都在开始琢磨美国利率前景，叶伦的证词陈述和美国数据将成为欧元/美元的主要推动因素。”
美联储主席叶伦将在本周稍后对美国国会做半年度证词陈述，外界将密切关注她的讲话，以从中寻找升息时间的线索。上周五叶伦表示，她预计联储将在今年某个时候升息。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五表示，如果美国经济持续改善，9月或许是升息的合适时机。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1085 1.1162 -0.69 -8.37 1.2097
美元/日圆 123.42 122.74 +0.55 +3.13 119.68
欧元/日圆 136.79 136.94 -0.11 -5.51 144.77
美元/瑞郎 0.9458 0.9389 +0.73 -4.86 0.9941
英镑/美元 1.5529 1.5524 +0.03 -0.28 1.5573
美元/加元 1.2734 1.2655 +0.62 +9.61 1.1618
澳元/美元 0.7425 0.7436 -0.15 -9.10 0.8168
新西兰元/美元 0.6708 0.6722 -0.21 -13.97 0.7797
欧元/瑞郎 1.0484 1.0471 +0.12 -12.82 1.2026
欧元/英镑 0.7135 0.7187 -0.72 -7.99 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3611 9.4121 -0.54 -1.14 9.4688
美元/挪威克朗 8.0268 8.0139 +0.16 +7.43 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/王洋/白云; 审校 张明钧/蔡美珍/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”