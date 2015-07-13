《中国新债预测》现券走稳国开行四期债定位接近二级，但仍要看股市脸色

* 招标品种：国开行3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：3/5年40亿元；7年30亿元；10年50亿元

* 招标时间: 3/5年：7月14日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 10位(券商和银行)

* 预测区间: 3.42%-3.50%；3.65%-3.78%；4.01%-4.10%；3.94%-4.05%

* 预测均值: 3.46%；3.72%；4.05%；3.99%

路透上海7月13日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三至10年四期债。路透调查显示，今日现券走势较为平稳，在自身基本面和流动性没有大的变化情况下，明日新债定位将接近二级，收益率预测均值分别为3.46%、3.72%、4.05%和3.99%。

不过交易员指出，近来股市波动对债市形成一定冲击。在连续上涨后，其后续走向对二级市场的影响值得关注。

中国股市沪综指周一收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。

北京一银行交易员认为，正常情况下，明日新债将与二级现有水平接近。但“这个都是基于明天股市不会大幅下跌的预测。如果明天股市大跌，招标情况肯定要好。”

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为3.4812%、3.7022%、4.0742%和3.9816%。

明日招标四期债发行总额不超过160亿元人民币，为国开行今年第12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。具体发行条款如下：

2015第10、12、13和16期增发债

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发行上限 3/5年40亿元；7年30亿元；10年50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：7月14日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 7月16日

起息日 3年：6月18日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 7/15-16日

上市日 7月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%