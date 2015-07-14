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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 08:02 BJT

台湾货币市场：7月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月14日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期5,609.00亿台币。   
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。     
    --Nomura International Funding Pte. Ltd.交割6,000万美元国际债。 
    --台湾央行发行两年期定存单，金额200亿台币。  
   ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)8,710.9亿台币： 
        07/15                2,295.50亿台币
        07/16                2,911.50亿台币
        07/17                   42.00亿台币
        07/20                6,950.30亿台币
        07/21                1,922.50亿台币
        07/22                4,671.00亿台币
        07/23                5,929.80亿台币
        07/24                  578.00亿台币
        07/27                  504.00亿台币
        07/28                5,511.00亿台币
        07/29                1,466.80亿台币
        07/30                2,013.50亿台币
        07/31                  595.50亿台币
        08/03                 3,319.5亿台币
   
       
    --公债付息共1,177.58052亿台币。
      7/17：90甲5期公债付息14.5亿台币。
      7/18：103甲10期公债付息4.5亿台币。
      7/19：102甲7期公债还本300亿台币，加上付息1.875亿台币。
      7/20：99甲6期公债还本800亿台币，加上付息16亿台币。
      7/20：100甲6期公债付息14亿台币。
      7/20：101甲6期公债付息12亿台币。
      7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。
      7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。
    
    --国库券到期偿还共250亿台币。
      7/15：财104-2期182天期国库券250亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/17：财政部发行104甲10期公债，金额预计300亿台币，天期两年期，14日标售。
    --7/24：财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期，21日标售。 
    --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。                    
     注：*表新增或更新。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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