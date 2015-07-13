《路透晚报》--7月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘跳涨1.6%，中国股市反弹带动企稳希望

日本股市日经指数周一上涨，中国股市再次强劲反弹安抚了投资者的信心，油价下跌则提振航空股等其他能源股，不过希腊在欧元区的前途未卜抑制升势。日经指数上涨1.6%，至20,089.77点。东证股价指数涨1.9%至1,613.51点，航空股、电气类股及陆上运输类股领涨。

--中国股市：沪综指收升2.4%连三日反弹，复牌大军难挡千股涨停之势

中国股市沪综指收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。今日市场人气明显上升，抢筹行情较浓，预计大盘短线维持震荡上行。

沪综指收报3,970.388点，大涨92.584点或2.39%。上证A股今日成交7,779亿元人民币，上周五为6,775亿元；创业板指数收涨5.80%。

--香港股市：收高1.3%连涨第三日，因内地股市继续反弹

香港股市连续第三个交易日上涨，投资者谨慎建仓；在中国政府清理整顿违法证券业务活动后，内地股市继续反弹。恒生指数收盘涨1.3%至25,224.01点，为7月6日以来最高收位，恒生国企指数涨1.2%至12,003.83点。

--汇市：美元上涨，因希腊问题见眉目后焦点转至美国升息

美元全线走高，此前欧元区领导人与希腊经过彻夜谈判达成协议，使投资者将关注焦点从欧洲移开，转至美国升息前景。欧洲理事会主席图斯克在Twitter上宣布，欧元区领导人已经就向希腊提供第三轮救助达成一致协议。欧元兑美元最初受希腊进展消息提振上涨，但随后逆转涨幅，日内下跌0.9%至1.1060美元。美元全线上涨，兑日圆触及11日高位123.44。

--欧元债市：低评级公债收益率下跌，因希腊问题协商取得进展

投资者买入较低评级的欧元区公债，因欧元区领导人与希腊经过彻夜谈判后就启动金融援助谈判达成一致。意大利和西班牙公债收益率逆转稍早升幅。希腊现在必须要迅速落实发放过渡贷款所需的改革措施，为与欧元区伙伴国就三年期贷款展开谈判铺平道路。这些二线国家公债收益率与有着最高评级的德债收益率之差缩窄至1.14个百分点，为逾两个月最低位。

--国际油市：油价大跌，因伊朗核协议似乎有望达成

油价挫低，因伊朗和六国会谈接近达成核协议，这将带来制裁的解除，从而使更多伊朗原油进入市场。报导称欧元区官员与希腊达成援助协议，这令希腊可以继续留在欧元区，该消息帮助削减了油价早前的一些跌幅。0830GMT，美国8月原油期货每桶下挫0.90美元，或1.8%，至每桶51.84美元。布兰特8月原油期货下跌将近2%，或1.12美元，报每桶57.61美元。

--全球金市：金价追随欧元下滑，受美国升息前景影响

金价下滑，追随欧元跌势，与此同时，有迹象显示美联储仍料于今年升息，这也拖累金价。0833GMT，现货金跌至每盎司1,155.42美元，此前连续三周下跌。

--金属期市：期铜削减跌幅，此前欧洲达成希腊协议

伦敦金属交易所(LME)期铜削减跌幅，此前欧元区官员与希腊达成债务协议。此外中国贸易数据显示出初步的经济复苏迹象，也给铜价提供支撑。欧洲理事会主席图斯克周一表示，欧元区领导人在布鲁塞尔经过彻夜谈判，与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。欧元兑美元上涨，缓解了金属价格的压力。

0822GMT时，LME三个月期铜缩减早前逾1.5%的跌幅，报每吨5,575.50美元，跌幅为近0.3%，但仍远高于上周触及的六年低点5,240美元。上海期交所期铜收低1.5%，报每吨40,130元人民币。