《路透晚报》--7月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：6月进出口明显改善预示下半年乐观，全年目标仍难企及

中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。

--《中国数据观测》二季度GDP增速料跌破7%，工业和投资持续低迷

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，6月中国工业持续低迷，投资增长依然乏力，整个二季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.9%，创2009年一季度以来最低增速。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.4%连三日反弹，复牌大军难挡千股涨停之势

中国股市沪综指周一收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。今日市场人气明显上升，抢筹行情较浓，预计大盘短线维持震荡上行。

--中国证券：清理整顿违法证券业务活动，严格落实证券账户实名制--证监会

中国证券监督管理委员会周日表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

--中国证券：广西贯彻国务院精神采取措施维稳全区国有控股上市公司

中国广西省国资委周一表示，将结合国务院国资委通知精神，及时拟定维护全区国有控股上市公司健康稳定发展方案意见，实时跟踪掌握所控股上市公司具体信息情况，努力保持全区国有控股上市公司健康稳定发展，并将方案意见通知紧急发送有关企业和有关市国资委。

--中国证券：沪深证交所两融余额上周五止跌略升，净增4亿元至1.44万亿

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场上周后段止跌反弹，而大半个月来一直处于下降的沪深证交所的融资融券规模上周五止跌并略有回升，当日净增加4亿元人民币，余额约1.44万亿元。

--中国证券：互联网配资平台米牛网周一起停止股票质押贷款

中国最大互联网配资平台之一的米牛网周一发布公告称，从即日起，停止股票质押借款的中介服务业务。

--中国证券：公安部已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货，正开展调查

中国新华社周日报导，中国公安部副部长孟庆丰上周五（7月10日）已率领跨部门工作组抵达上海。工作组现已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索，正在依法开展调查。

--中国个股：恒生电子称HOMS系统被指引发股市震荡主力的说法不客观

近期大幅动荡的中国股市近日终于止跌回升，一度处于风口浪尖的HOMS系统开发商--恒生电子周一终于回应称，市场上关于HOMS是引发股市动荡主力的说法不客观，亦非常不专业。

--中港个股：万科预计10年后员工数将达100万人，缺口四成以机器人顶替

中国最大的房地产开发商--万科董事长王石周日称，万科正由销售商向服务商转型，预计10年后万科员工人数将由目前的4万人增加至100万人，估计届时人员缺口将达四成，只能由机器人顶岗。

--中港个股：前海人寿举牌增持万科A股5%股权，不排除未来进一步增持

中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司周六公告称，因看好其未来发展前景，前海人寿保险股份有限公司近日增持5.53亿股万科A股，且不排除未来将进一步增持。

--中国企业：万达正式成立金融集团，下半年将开展6项国内外并购

中国商业地产龙头企业--大连万达集团股份有限公司周末在半年工作会议上宣布了系列战略部署，包括成立万达金融集团，形成万达商业、文化产业、金融产业、电子商务新的四大支柱产业，同时下半年将完成六项国内外并购等事项。

--中港个股：交行将在子公司探索员工持股和引入民间资本，择机上市

按资产计中国第五大银行--中国交通银行在国内的国有大型银行中率先获批深化改革方案。据该行董事长牛锡明周日透露，将在交行子公司层面探索员工持股制度和引入民间资本，并考虑让子公司择机上市。

【金融】

--中国金融：上海金融机构准以间参行形式分享自贸区金改政策红利--消息

中国上海自贸区金融改革正在悄然扩围。两位消息人士周一透露，上海市金融机构将可借道自贸区中已通过分账核算验收的金融机构办理各类分账核算创新业务，以分享自贸区金融改革创新的政策红利。

--《综述》中国互联网金融挑战传统银行业，业界超越竞争看融合

互联网金融在中国方兴未艾，面临挑战的传统银行业正在谋求转型升级；而对新兴互联网民营银行而言，竞争并非是简单的重新分蛋糕，而是实现互联网金融和传统金融的相互融合。

--中国资管：上周银行债券和货币类理财产品环比大增9%，预期收益全线下跌

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（7月04-7月10日）54家银行共发行了768款理财产品，发行银行数较上期减少12家，产品发行量减少15款。

--中国资管：上周集合信托产品计划募资额降40%，权益投资与基建类平分秋色

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（7月04日-7月10日）共有21家信托公司发行了46款集合信托产品，发行数量环比增加一款。投资基础设施领域的产品仍占半数。从资金运用方式上看，权益投资类产品发行接近半数，其次为贷款运用类产品。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--新债招标：中国广东省三期专项地方债利率均落于下限--业内人士

业内人士周一透露，中国广东省下午招标的三期专项地方债，中标利率继续落在投标区间下限。五、七和10年期品种结果依次为3.12%、3.45%和3.46%，对应投标倍数为2.33倍、2.3倍和1.94倍。

--中国新债：江西定向发行76.6446亿元地方债，利率较下限均上浮15%

中国江西省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额为76.6446亿元人民币的地方债券，均为一般地方债，期限三、五、七和10年。

--《中国债市每日综述》现券波幅收敛，继续关注股市动向及宏观数据

中国银行间债市周一现券波幅明显收敛，IRS(利率互换)亦基本持稳；股市连续第三日大幅反弹，债市仍显观望气氛，全天多空力量相对平衡，不过临近收盘时收益率略有上翘。

--《中国新债预测》现券走稳国开行四期债定位接近二级，但仍要看股市脸色

中国国家开发银行周二将招标增发三至10年四期债。路透调查显示，今日现券走势较为平稳，在自身基本面和流动性没有大的变化情况下，明日新债定位将接近二级，收益率预测均值分别为3.46%、3.72%、4.05%和3.99%。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收升外贸数据影响有限，升贬两难料继续横盘