重温稿-《中国新债预测》现券走稳国开行四期债定位接近二级，但仍要看股市脸色

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种：国开行3/5/7/10年固息债
* 期限及招标金额：3/5年40亿元；7年30亿元；10年50亿元
* 招标时间: 3/5年：7月14日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
* 受访人数: 10位(券商和银行)
* 预测区间: 3.42%-3.50%；3.65%-3.78%；4.01%-4.10%；3.94%-4.05%
* 预测均值: 3.46%；3.72%；4.05%；3.99%
路透上海7月13日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三至10年四期债。路透调查显示，今日现券走势较为平稳，在自身基本面和流动性没有大的变化情况下，明日新债定位将接近二级，收益率预测均值分别为3.46%、3.72%、4.05%和3.99%。
不过交易员指出，近来股市波动对债市形成一定冲击。在连续上涨后，其后续走向对二级市场的影响值得关注。
中国股市沪综指周一收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。
北京一银行交易员认为，正常情况下，明日新债将与二级现有水平接近。但“这个都是基于明天股市不会大幅下跌的预测。如果明天股市大跌，招标情况肯定要好。”
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为3.4812%、3.7022%、4.0742%和3.9816%。
明日招标四期债发行总额不超过160亿元人民币，为国开行今年第12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。具体发行条款如下：
2015第10、12、13和16期增发债
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发行上限 3/5年40亿元；7年30亿元；10年50亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：7月14日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 7月16日
起息日 3年：6月18日；5年：6月25日；
7年：7月10日；10年：4月13日
分销期 7/15-16日
上市日 7月20日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”