台湾股市：证交所将于明年1月实施暂停交易机制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月13日 - 台湾证券交易所周一表示，将于明年1月15日开始实施暂停交易机制，此将使交易时间内发生或公告重大讯息有充裕时间广泛公开，提供投资人讯息消化时间，以降低资讯不对称的状况发生。
证交所指出，若符合并、分割、收购及向法院申请破产或重整者，以及其他对股东权益或股价有重大影响者，需在前一个交易日申请暂停交易。若是重大事件，可以在当天早上7:30以前提出申请。
证交所称，为便利投资人于交易时间开始前，有充裕时间查阅重大讯息，上市公司公告时点，将由原次一营业日交易时间开始前(上午9:00)提前至次一营业日交易时间开始一小时前(上午8:00)输入重大讯息。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”