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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 17:14 BJT

台湾股市：证交所将于明年1月实施暂停交易机制

路透台北7月13日 - 台湾证券交易所周一表示，将于明年1月15日开始实施暂停交易机制，此将使交易时间内发生或公告重大讯息有充裕时间广泛公开，提供投资人讯息消化时间，以降低资讯不对称的状况发生。

证交所指出，若符合并、分割、收购及向法院申请破产或重整者，以及其他对股东权益或股价有重大影响者，需在前一个交易日申请暂停交易。若是重大事件，可以在当天早上7:30以前提出申请。

证交所称，为便利投资人于交易时间开始前，有充裕时间查阅重大讯息，上市公司公告时点，将由原次一营业日交易时间开始前(上午9:00)提前至次一营业日交易时间开始一小时前(上午8:00)输入重大讯息。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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