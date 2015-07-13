台湾股市：证交所将于明年1月实施暂停交易机制

路透台北7月13日 - 台湾证券交易所周一表示，将于明年1月15日开始实施暂停交易机制，此将使交易时间内发生或公告重大讯息有充裕时间广泛公开，提供投资人讯息消化时间，以降低资讯不对称的状况发生。

证交所指出，若符合并、分割、收购及向法院申请破产或重整者，以及其他对股东权益或股价有重大影响者，需在前一个交易日申请暂停交易。若是重大事件，可以在当天早上7:30以前提出申请。