中国基金：6月末基金业规模7.11万亿元，连创新高后首降--基金业协会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月13日 - 中国公募基金规模在连创新高后首次出现下降。中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至2015年6月底，公募基金资产合计7.11万亿元人民币，单月下降0.25万亿元或3.4%。
基金业协会网站数据并显示，分类型看，股票型基金出现明显下降，而混合型基金则仍出现增长；其中6月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到17,728.17亿元和23,072.03亿元，较上月分别下降13%和增长8.24%。
此外，货币型基金6月末规模为24,113.80亿元，当月减少1,229.23亿元；6月QDII(合格境内机构投资者)基金规模亦减少至943.11亿元。
截至2015年6月底，境内共有基金管理公司97家，其中合资公司46家，内资公司51家；取得公募基金管理资格的证券公司七家，保险资管公司一家。(完)
浏览中国证券投资基金业协会网页：here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”