欧洲汇市：希腊协议达成后英镑上涨，被动受制于欧元波动

“协议内容可能并没有那么利好”瑞穗银行驻伦敦外汇销售主管Neil Jones称，对欧元逆转最初涨势做出了解释。

交易商还押注，该协议将意味着货币政策差异会再度令欧元承压。欧洲央行在继续推进1万亿欧元的量化宽松(QE)购债计划，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)则进一步向升息靠拢。

这导致欧元兑英镑 下跌1%至0.7120，创一周低点。

英镑兑美元 持平于1.5525。上周三曾触及1.53左右的一个月低位。

技术面而言，据CMC Markets称，欧元/英镑近期支撑位看0.7100，英镑/美元可能需要先回落至1.54，然后再试探1.59美元左右的高点。

英镑可能会从周二的英国通胀数据及周三业绩成长数据中获得交投线索。

英国央行上周维持指标利率在纪录低点不变，决策者努力想在英国薪资增速改善和全球经济出现更多不佳讯号之间做权衡。

策略师对英国央行具体何时开始升息意见不一，不过普遍认为会在明年年中。(完)

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