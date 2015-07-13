台湾经济：明年公共建设预算达1,803亿台币，年增率0.7%--国发会

路透台北7月13日 - 台湾国家发展委员会周一称，2016年度公共建设先前作业已核列中央公务预算共1,772.41亿台币，加计行政院允诺加码后达到1,803.4亿台币，较2015年的法定预算1,791亿台币，增幅为0.7%。

明年度中央政府预算案仍待行政院汇整后在8月底向立法院提出，并待审核。

国发会表示，近年的公共建设预算经费来源更多元，除中央公务预算之外，若加计其余各项财政来源，则2016年各部会相关公共预算支出的核列率达98.44%，高于2015年的92.97%。

据其介绍，明年公共建设中央公务预算的重大公共建设计划，以公路类455.287亿台币为最高、约占25.69%，主要办理生活圈道路、台9线苏花公路山区路段改善、西滨快速公路、省道改善等。

其次为轨道运输类达到436.721亿台币(24.64%)，主要办理桃园国际机场捷运、台中捷运乌日文心北屯线、铁路行车安全改善、台北都会捷运、高雄市区铁路地下化等。

农业建设类则为202.745亿台币(11.44%），主要为办理农村再生、整体性治山防灾、加强森林永续经营及加强农田水利建设等。