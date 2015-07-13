台湾经济：明年公共建设预算达1,803亿台币，年增率0.7%--国发会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月13日 - 台湾国家发展委员会周一称，2016年度公共建设先前作业已核列中央公务预算共1,772.41亿台币，加计行政院允诺加码后达到1,803.4亿台币，较2015年的法定预算1,791亿台币，增幅为0.7%。
明年度中央政府预算案仍待行政院汇整后在8月底向立法院提出，并待审核。
国发会表示，近年的公共建设预算经费来源更多元，除中央公务预算之外，若加计其余各项财政来源，则2016年各部会相关公共预算支出的核列率达98.44%，高于2015年的92.97%。
据其介绍，明年公共建设中央公务预算的重大公共建设计划，以公路类455.287亿台币为最高、约占25.69%，主要办理生活圈道路、台9线苏花公路山区路段改善、西滨快速公路、省道改善等。
其次为轨道运输类达到436.721亿台币(24.64%)，主要办理桃园国际机场捷运、台中捷运乌日文心北屯线、铁路行车安全改善、台北都会捷运、高雄市区铁路地下化等。
农业建设类则为202.745亿台币(11.44%），主要为办理农村再生、整体性治山防灾、加强森林永续经营及加强农田水利建设等。
台湾财政部长张盛和先前曾表示，明年财政部有意采行扩张性财政政策，增加经济成长动能。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”