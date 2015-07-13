中国金融：广东南沙、横琴自贸区启动跨境人民币贷款试点--新华

路透上海7月13日 - 中国央行广州分行周一表示，启动在广东南沙、横琴自贸区开展跨境人民币贷款业务试点，允许区内企业以及参与区内重点项目投资建设的广东省辖内企业，从港澳地区银行借入人民币资金，贷款期限、利率有双方自主确定。

新华社报导指出，《广东南沙、横琴新区跨境人民币贷款业务试点管理暂行办法》规定，资金使用范围限于区内或境外，包括区内生产经营、区内项目建设以及区内企业的境外项目建设等，资金投向应符合国家宏观调控方向和产业政策导向。

报导并称，跨境人民币贷款的期限、利率由借贷双方按照商业原则在合理范围内自主确定。人民银行广州分行将结合南沙、横琴新区建设发展资金需求和港澳人民币业务发展情况，确定南沙、横琴新区跨境人民币贷款业务总规模，并实行余额管理。

新华社援引央行广州分行人士的话称，在广东南沙、横琴新区开展跨境人民币贷款业务试点，可以帮助辖区内中资企业开辟跨境融资的便利渠道，降低企业融资成本，推动产业转型升级和外贸稳定增长。