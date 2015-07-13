中国金融：广东南沙、横琴自贸区启动跨境人民币贷款试点--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月13日 - 中国央行广州分行周一表示，启动在广东南沙、横琴自贸区开展跨境人民币贷款业务试点，允许区内企业以及参与区内重点项目投资建设的广东省辖内企业，从港澳地区银行借入人民币资金，贷款期限、利率有双方自主确定。
新华社报导指出，《广东南沙、横琴新区跨境人民币贷款业务试点管理暂行办法》规定，资金使用范围限于区内或境外，包括区内生产经营、区内项目建设以及区内企业的境外项目建设等，资金投向应符合国家宏观调控方向和产业政策导向。
报导并称，跨境人民币贷款的期限、利率由借贷双方按照商业原则在合理范围内自主确定。人民银行广州分行将结合南沙、横琴新区建设发展资金需求和港澳人民币业务发展情况，确定南沙、横琴新区跨境人民币贷款业务总规模，并实行余额管理。
新华社援引央行广州分行人士的话称，在广东南沙、横琴新区开展跨境人民币贷款业务试点，可以帮助辖区内中资企业开辟跨境融资的便利渠道，降低企业融资成本，推动产业转型升级和外贸稳定增长。
除此之外，试点将进一步深化粤港澳金融合作，促进内地与港澳跨境投融资便利化，支持港澳地区离岸人民币市场发展，亦有利于推动人民币国际化和资本项目可兑换，为全面深化金融改革创新探索可复制、可推广的经验。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”