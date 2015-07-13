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市场报道 | 2015年 7月 13日 星期一 17:45 BJT

《汇市简讯》1.5552转为英镑/美元支撑位，关注周三英国薪资数据

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* 1.5572为英镑/美元六日高点，此前在1.5552上方的停损单遭触发

* 1.5552为周五及欧洲盘初高点

* 英国央行第二季信贷调查结果远远更有利于支撑鹰派主张

* 英国将于周三公布薪资数据，预估增幅为3.3%，前值为增长2.7%(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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