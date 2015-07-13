台湾资管：瑞银推出规划投资服务，抢攻100万美元高资产客户

路透台北7月13日 - 瑞士银行财富管理（UBS Wealth Management）周一宣布，在台湾正式推出运用最新技术的固定费率契约--瑞银规划投资服务（UBS Advice）；且将锁定资产规模100万美元(约3,100万台币)为目标客户群。

看准亚太地区高资产客群财富管理庞大商机，瑞银表示，在香港和新加坡之后，今日在台湾正式推出规划投资服务。未来两年销售目标为30亿瑞郎，约980-1,000亿台币。

〞我们这次单单是IT系统，在台湾就投资了7,000万美元，当中还不包括投入的人力等等，未来我们将透过该套系统，根据投资金额大小提供客户量身打造的投资建议。〞瑞银董事总经理张凌云说。

瑞银于2013年在苏黎世首次发布UBS Advice，并于2014年3月及9月分别在新加坡与香港推出。

瑞银集团董事总经理暨财富管理东南亚兼亚太在岸业务主管许健洲指出，港、新两地推出迄今累计销售金额已达600亿台币。

据2014年Wealth-X与瑞银亿万富豪人口调查资料，亚洲亿万富豪成长速度已经超越全球任何其他区域，其净成长金额占全球总财富成长金额的30%；而台湾亿万富豪的财富则成长14%。

许健洲说，整个亚太地区共有460万个高资产客户，且大都是企业主；过去三年来瑞银在台湾的财富管理资产规模快速成长，从2012年的2,750亿台币，以及2013年的3,610亿台币，到2014年已增长至4,900亿台币。

此外，张凌云亦透露，看好该套系统发展潜力，目前已有多家台湾本土银行与瑞银接触，希望能导入该套系统，藉此提供不同客户群量身打造的投资建议，未来瑞银与台湾的银行合作可能性相当高。

另在收费方面，他说，UBS Advice将依客户财富管理金额收取1.15%至1.5%的管理费；至于期间客户在进行基金赎回或转换时，将不再收取手续费。(完) (记者 罗两莎；审校 高洁如/张喜良)