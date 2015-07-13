路透基点：官田钢铁启动23亿台币再融资案--TRLPC

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行彰化商业银行已为官田钢铁股份有限公司启动相当于23亿台币(7,400万美元)的五年期贷款。

贷款由五部分构成：A部分为8.5亿台币的定期贷款，B部分为3亿台币的定期贷款，C部分为相当于7.5亿台币的循环信贷，D部分为2亿台币的循环信贷，E部分为2亿美元商业票据担保，只开放给票据金融公司认贷。

C部分可以台币或美元支取。

A、C、D部分贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码110个基点，B部分利率则较TAIBOR加码125个基点。税前保底利率为2%。

如果借款人决定C部分以美元支取，则利率为较六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码128个基点，并且在当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。

消息人士称，E部分利率可由借款人与票据金融公司协商确定。

银行受邀以三个层次参贷：

承贷相当于3.5亿台币或以上的牵头行获得25个基点费用；承贷相当于2.5亿-3.49亿台币的参贷行获18个基点费用；承贷相当于1.5亿-2.49亿台币的参贷行获10个基点费用。

A部分的贷款在一年的宽限期之后，将分17期每季度不等额偿还，还款比例为：2%(1-4期)、6%(5-16期)和20%(第17期)。

B部分贷款宽限期为一年半，之后将分15期每季度不等额偿还，还款比例为：5%(1-10期)和10%(11-15期)。

借款方董事长汪振泽为贷款担保人。贷款担保品为土地、工厂和机械。

回复截止日期为本月底。

A、C、D部分将用于为2011年6月获得的相当于21亿台币的五年期贷款提供再融资，而B部分用于资本开支。