基金观点：香港投资者仍看好市场前景，可适度增持股票--摩根资产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月13日 - 摩根资产管理周一称，香港投资者对未来六个月本地市场信心增加，虽然近期股市调整影响港股升势，但相信一旦市场稳定下下，投资者会重拾信心。
此外，该行还认为，当前欧债危机似乎告一段落，中国市场亦开始回稳，市场对美联储（FED）加息周期逐渐明朗时，投资者可适度增加股票的比重。
摩根资产管理今天发表最新季度投资者信心调查显示，整体指数较上季上升12点至123点，所有分类指数均告上升。当中以＂恒生指数＂ 分类指数升幅最大，其次为＂香港投资市场气氛＂、＂投资组合价值＂及＂增加投资金额意欲＂。
这项调查在6月1日至23日期间进行，当时中港两地股市还未出现大幅调整。摩根资产管理投资资讯总监崔永昌指出，此项指数是为反映投资者对未来六个月投资市场的看法而设，而非只反映当下投资情绪，相信一旦市场转稳，投资者会重拾信心。
在内地强力救市下，沪综指 已连续三日反弹，港股亦跟随反弹。此外，欧元区领导人周一亦与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。 市场气氛渐回稳。
＂欧元区问题暂时解决，对整体股市气氛比较正面。＂摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰指出。＂投资者可以将股票比例再提高一些。＂
不过，对于内地的救市措施，许长泰称，从环球市场来说，这些救市措施并非市场传统手法，短期要时间消化。此外，他并关注中央＂托市＂会否造成道德风险。
＂即市场觉得政府会在某一个水平托市，会令到市场发挥的效用受到一定影响，所以要花时间做研究和关注。＂他表示。
该行的调查显示，投资者仍忧虑中国经济改革带来的不明朗因素和欧债危机重现，两者分别有60%和49%投资者视之为第三季最大的风险。不过，调查亦显示中国大陆（81%）及香港（57%）被视为最具增长潜力的市场。
他称，过去两周他亦曾通过电话会议，接触一些新加坡和香港的投资者，不少客户问到现在是否入市时候。
＂他们这样问，即是大家没有完全放弃中国市场，（对中国）仍然正面。＂ 许长泰说。
他并表示，美国上市公司即将公布第二季业绩，它们能否维持过去几年的业绩强势，继续维持盈利增长，是其比较关注的。另外，他亦关注新兴市场下半年经济，能否有比较明显反弹。（完） (记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”