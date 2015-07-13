《汇市简讯》赌盘显示2015年希腊退出欧元区的赔率为6/1

0945GMT

* 根据立博博彩(Ladbrokes)开出的赌盘，2015年希腊退出欧元区的赔率为6/1，七天前(7月6日)为7/4

* 年底前希腊续留欧元区的赔率为1/12，七天前为2/5

* 另外一家博彩业者周日开出的赌盘显示，希腊2015年退出欧元区的赔率为10/3

* 欧元区在彻夜长谈之后与希腊达成初步协议(完)

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