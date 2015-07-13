表格：沪港通活跃股一览--7月13日

路透香港7月13日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 85.38 56.08 买入成交金额 31.18 29.21 卖出成交金额 54.20 26.87 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国中车 17,296,575 745,527,844 762,824,419 2 贵州茅台 17,643,668 476,601,153 494,244,821 3 伊利股份 143,776,067 291,733,301 435,509,368 4 工商银行 134,413,867 281,402,216 415,816,083 5 中国平安 153,280,223 180,168,878 333,449,101 6 上汽集团 5,410,991 287,016,748 292,427,739 7 招商银行 60,570,119 221,355,087 281,925,206 8 国电南瑞 196,583,735 8,236,325 204,820,060 9 小商品城 176,960,000 1,248,674 178,208,674 10 海螺水泥 5,769,116 133,389,163 139,158,279 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 150,286,888 115,966,496 266,253,384 2 长城汽车 176,601,200 50,150,600 226,751,800 3 辉山乳业 146,406,860 58,258,430 204,665,290 4 阿里影业 126,733,200 69,476,200 196,209,400 5 上海电气 127,455,240 38,877,980 166,333,220 6 中国平安 85,139,325 77,933,625 163,072,950 7 中广核电力 85,121,420 52,239,660 137,361,080 8 中国银行 31,691,500 102,843,190 134,534,690 9 中国海洋石油 5,865,880 109,391,000 115,256,880 10 国美电器 54,683,040 58,830,650 113,513,690 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)