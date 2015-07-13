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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 18:08 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月13日

路透香港7月13日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             85.38                       56.08
 买入成交金额                   31.18                       29.21
 卖出成交金额                   54.20                       26.87
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国中车       17,296,575    745,527,844     762,824,419
 2                   贵州茅台       17,643,668    476,601,153     494,244,821
 3                   伊利股份      143,776,067    291,733,301     435,509,368
 4                   工商银行      134,413,867    281,402,216     415,816,083
 5                   中国平安      153,280,223    180,168,878     333,449,101
 6                   上汽集团        5,410,991    287,016,748     292,427,739
 7                   招商银行       60,570,119    221,355,087     281,925,206
 8                   国电南瑞      196,583,735      8,236,325     204,820,060
 9                   小商品城      176,960,000      1,248,674     178,208,674
 10                  海螺水泥        5,769,116    133,389,163     139,158,279
    
    
        
  ===========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 海通证券        150,286,888    115,966,496     266,253,384
 2                 长城汽车        176,601,200     50,150,600     226,751,800
 3                 辉山乳业        146,406,860     58,258,430     204,665,290
 4                 阿里影业        126,733,200     69,476,200     196,209,400
 5                 上海电气        127,455,240     38,877,980     166,333,220
 6                 中国平安         85,139,325     77,933,625     163,072,950
 7                 中广核电力       85,121,420     52,239,660     137,361,080
 8                 中国银行         31,691,500    102,843,190     134,534,690
 9                 中国海洋石油      5,865,880    109,391,000     115,256,880
 10                国美电器         54,683,040     58,830,650     113,513,690
 （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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