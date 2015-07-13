英国金融：央行称正在研究接受股票作为市场操作抵押品

路透伦敦7月13日 - 英国央行周一表示，正在研究如何在央行市场操作中，接受股票作为抵押品，同时也在研究允许遵守伊斯兰律法的银行参与。

英国央行主管市场事务的官员Chris Salmon表示，接受股票作为抵押品一事将很复杂，至少要到明年才能实现。

Salmon在预定周一稍晚对货币市场交易商发表的演说中指出，英国央行希望在年底左右宣布更多有关接受伊斯兰律法抵押品的内容。

Salmon也表示，英国央行预计在开始调升主要利率时，将维持目前控制市场利率的“利率下限(floor)”制度，央行是否会回复到金融危机前的“准备金拉平(reserves averaging)”机制，尚未有定论。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)