路透基点：新濠博亚(澳门)17.5亿美元贷款完成签约--TRLPC

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，博彩运营商新濠博亚 (澳门)股份有限公司的17.5亿美元贷款结案，有17家银行参与。

贷款于6月19日签约，澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行和德意志银行担任牵头行兼簿记行。其中，中国银行澳门分行承贷5亿美元，其它三家银行各承贷7,500万美元。

另外还有其它13家银行加入此案。中国工商银行澳门承贷2.5亿美元，交通银行澳门分行承贷1.5亿美元，澳洲国民银行承贷1.25亿美元，大西洋银行(Bank Nacional Ultramarino)承贷1亿美元。

东亚银行澳门分行和花旗集团各承贷7,500万美元，创兴银行澳门分行及大丰银行各承贷6,500万美元。

永隆银行澳门分行承贷4,400万美元，法国农业信贷银行承贷3,000万美元，Credit Industriel et Commercial承贷2,000万美元，永丰银行承贷1,700万美元，第一商业银行承贷900万美元。

贷款分为两部分，一为5亿美元六年期分期偿还定期贷款，另一为12.5亿美元五年期循环贷款。

所得资金用于为建设澳门综合度假区新濠天地(City of Dreams)的未 偿还贷款提供再融资及用于一般企业用途。

据递交给港交所的文件显示，贷款额度已于6月29日全数动用。

新濠博亚(澳门)为新濠博亚娱乐有限公司子公司MCE Finance的主要 运营公司，持有澳门的六个博彩专营权之一。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)