路透基点：新濠博亚(澳门)17.5亿美元贷款完成签约--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，博彩运营商新濠博亚 (澳门)股份有限公司的17.5亿美元贷款结案，有17家银行参与。
贷款于6月19日签约，澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行和德意志银行担任牵头行兼簿记行。其中，中国银行澳门分行承贷5亿美元，其它三家银行各承贷7,500万美元。
另外还有其它13家银行加入此案。中国工商银行澳门承贷2.5亿美元，交通银行澳门分行承贷1.5亿美元，澳洲国民银行承贷1.25亿美元，大西洋银行(Bank Nacional Ultramarino)承贷1亿美元。
东亚银行澳门分行和花旗集团各承贷7,500万美元，创兴银行澳门分行及大丰银行各承贷6,500万美元。
永隆银行澳门分行承贷4,400万美元，法国农业信贷银行承贷3,000万美元，Credit Industriel et Commercial承贷2,000万美元，永丰银行承贷1,700万美元，第一商业银行承贷900万美元。
贷款分为两部分，一为5亿美元六年期分期偿还定期贷款，另一为12.5亿美元五年期循环贷款。
所得资金用于为建设澳门综合度假区新濠天地(City of Dreams)的未 偿还贷款提供再融资及用于一般企业用途。
据递交给港交所的文件显示，贷款额度已于6月29日全数动用。
新濠博亚(澳门)为新濠博亚娱乐有限公司子公司MCE Finance的主要 运营公司，持有澳门的六个博彩专营权之一。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”