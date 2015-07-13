主要国家经济指标预测--7月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 6月 -- 正7.0 企业信心指数 -- 正7 0300 新西兰公债外资持有比例 6月 -- 63.0% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- -0.8% (较上年同期) -- -6.0% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.2% (较上年同期) 持平 +0.1% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.1% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -0.7% -0.9% (较上年同期) -11.8% -12.0% 产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.6% 核心产出物价(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 7月 正29.0 正31.5 现况指数 正60.0 正62.9 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.9% +0.8% 1000 美国NFIB小企业信心指数 6月 -- 98.30 1230 美国进口物价(较前月) 6月 +0.1% +1.3% 出口物价(较前月) +0.1% +0.6% 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.2% +1.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +1.0% 1400 美国企业库存(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.4% 2300 韩国失业率 6月 -- 3.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月13日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -2.1% -- 产能利用指数(较前月) 5月 -3.0% -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余518 盈余510 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 6月 +1.8% -- (完)