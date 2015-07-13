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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--7月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
    7月14日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                6月          --      正7.0
                          企业信心指数                             --        正7
    0300 新西兰公债外资持有比例                       6月          --      63.0%
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月终值     -0.1%     -0.1%
                            (较上年同期)                         +0.3%     +0.3%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    -0.2%     -0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   6月         --      -0.8%
                        (较上年同期)                               --      -6.0%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           6月终值     +0.1%     +0.1%
                              (较上年同期)                       +0.1%     +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.1%     +0.1%
                                   (较上年同期)                  +0.2%     +0.2%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月       +0.1%     +0.2%
                            (较上年同期)                          持平     +0.1%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.1%     +0.2%
                          (较上年同期)                           +1.0%     +1.0%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                           +0.1%     +0.2%
                          (较上年同期)                           +1.0%     +1.1%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       6月       -0.7%     -0.9%
                                    (较上年同期)                -11.8%    -12.0%
                                产出物价(较前月)                 +0.1%     +0.1%
                                    (较上年同期)                 -1.5%     -1.6%
                                核心产出物价(较前月)              持平      持平
                                        (较上年同期)             +0.1%     +0.1%
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       7月      正29.0    正31.5
                现况指数                                        正60.0    正62.9
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        5月       +0.2%     +0.1%
                       (较上年同期)                              +1.9%     +0.8%
    1000 美国NFIB小企业信心指数                        6月         --      98.30
    1230 美国进口物价(较前月)                          6月       +0.1%     +1.3%
             出口物价(较前月)                                    +0.1%     +0.6%
    1230 美国零售销售(较前月)                          6月       +0.2%     +1.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.5%     +1.0%
    1400 美国企业库存(较前月)                          5月       +0.3%     +0.4%
    2245 新西兰食品价格指数                            6月         --      +0.4%
    2300 韩国失业率                                    6月         --       3.9%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月13日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                     5月修正值     -2.1%       -- 
             产能利用指数(较前月)                      5月      -3.0%       -- 
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          6月      盈余518  盈余510
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   6月      +1.8%       -- (完)

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