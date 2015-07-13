东南亚股市：在希腊协议达成后上扬，印尼股市在央行公布利率决定走高

路透曼谷7月13日 - 东南亚股市周一在清淡交投中上涨，受空头回补推动，此前欧元区领导人与希腊达成协议。印尼股市连续第二天上涨，因寄望印尼央行将维持政策利率不变。

印尼股市 在周五收高0.4%的基础上继续上涨0.7%。银行股成交活跃，Bank Mandiri 和Bank Central Asia 领涨。

印尼央行周二预计将维持指标利率在7.5%不变，以低于通胀和阻止卢比进一步下跌。

印尼股市成交量降至30日均值的73%。东南亚其它主要股市的成交量都只有均值水平的约三分之二。

新加坡海峡时报指数 触及近一周收盘高位。泰国股市 和菲律宾股市 均连续第三天上扬。越南股市 触及10个月收盘高位，马来西亚股市 小幅收高。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 388.12 1.89 +0.49 -5.51 410.77

新加坡 3311.22 31.34 +0.96 -1.60 3365.15

马来西亚 1716.11 0.53 +0.03 -2.56 1761.25

泰国 1490.65 5.75 +0.39 -0.47 1497.67

印尼 4893.92 34.88 +0.72 -6.37 5226.95

菲律宾 7496.33 103.74 +1.40 +3.68 7230.57

越南 634.06 6.78 +1.08 +16.21 545.63

(完)

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