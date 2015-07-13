国际油市：东西方柴油价差走阔，激励货源从亚洲流向欧洲

路透新加坡7月13日 - 8月东方-西方柴油价差周一走阔，交易员表示这激励货源从亚洲朝欧洲流动。

路透数据显示，期货转掉期走阔近0.50美元至每吨负26.20美元。

交易员表示，将柴油和航煤从亚洲运往欧洲的套利窗口开始看似打开，不过较高的运费却抑制了交易流动。

一船舶经纪人表示，至少有三艘船被初步租用，用于从韩国往欧洲运送航煤和柴油。他并表示，大部分运输都是由维多操作的。

“运往欧洲的套利很接近有利可图，但前往美国的不行，”一位在新加坡的中质馏分油交易员说。

“韩国的(船货升水)现在仅比新加坡的便宜一点点，因为价格很低，”他表示，

来自马来西亚国家石油公司(Petronas)的8月初现货柴油继续涌向市场。

在海湾地区，科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)已出售12万吨8月初的柴油和航煤。不清楚该公司是否再度进行标售。此项标售的数量稍低于7月的船货。

新加坡现货市场上，有一笔柴油交易达成，没有航煤交易达成。

维多以每桶较新加坡7月27-31日平均报价贴水0.80美元的价格，从永顺油品购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月28日至8月1日。(完)

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