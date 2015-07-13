马来西亚期市：棕榈油期货基本持平，出口放缓令价格承压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新德里7月13日 - 马来西亚棕榈油期货周一基本持平，上周一度跌至六周低点，而出口的大幅下滑令市场受到抑制。
船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布的数据显示，马来西亚7月1-10日棕榈油产品出口较前月同期大降34.7%至308,875吨。
Intertek Testing Services的数据则显示，同期棕榈油出口降幅为32.5%。
一位在吉隆坡的交易员说：“出口大幅下滑，未来几个月可能会持续下去...市场上没有利多消息，在长周末前交投清淡。”
马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 微涨0.05%，或1马币(林吉特)，收报每吨2,195马币。
成交量为16,128口。本周开斋节之前的成交量预计会维持迟滞。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油或再度测试2,139马币的支撑位。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”