马来西亚期市：棕榈油期货基本持平，出口放缓令价格承压

路透新德里7月13日 - 马来西亚棕榈油期货周一基本持平，上周一度跌至六周低点，而出口的大幅下滑令市场受到抑制。

船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布的数据显示，马来西亚7月1-10日棕榈油产品出口较前月同期大降34.7%至308,875吨。

Intertek Testing Services的数据则显示，同期棕榈油出口降幅为32.5%。

一位在吉隆坡的交易员说：“出口大幅下滑，未来几个月可能会持续下去...市场上没有利多消息，在长周末前交投清淡。”

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 微涨0.05%，或1马币(林吉特)，收报每吨2,195马币。

成交量为16,128口。本周开斋节之前的成交量预计会维持迟滞。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油或再度测试2,139马币的支撑位。(完)

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