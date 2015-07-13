国际油市：北亚燃料油船货料将延误，受超强台风灿鸿影响

路透新加坡7月13日 - 船运经纪人周一表示，北亚几批燃料油船货可能会延误。

其中一人表示，至少有一艘本应在北亚某港口卸货的船舶出现延误。

中国政府气象学家担心，台风灿鸿将是几十年来中国遭遇的最强台风。台风在浙江省登陆是风速达到每小时162公里(每小时101英里)，但很快调转方向回到海上，向朝鲜半岛进发。

中国东部沿海经济活动受到严重干扰，当局取消了列车以及上海两个空港的航班，并命令数千艘轮船回到港口。

根据中国海关总署公布的初步贸易数据，中国6月燃料油进口激增至182万吨，较5月份增长近32%。

一名熟悉中国市场的消息人士称，油价走低可能会使未来几个月中国燃料油进口进一步增加，但由于独立炼油厂获准进口原油，燃料油进口可能受限。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)官网公布，公司已标售多至30万吨燃料油以及多至12万吨减压柴油，船期在8月和9月。

新加坡海事及港务管理局(MPA)最新数据显示，6月份新加坡船运燃油销售跌至四个月最低，到港加油船只数量有所减少。